Nimmt er EU-Mandat an? Strache macht es noch einmal spannend

Der Countdown läuft und Heinz-Christian Strache macht es bis zuletzt spannend, ob der das EU-Mandat annimmt, das ihm dank seiner 45.000 Vorzugsstimmen rechtlich zusteht.

Heute, Montag, will er – wohl wieder via Facebook – bekanntgeben, ob er nach Brüssel geht oder nicht. Am Sonntag war dazu niemandem in seinem Umfeld ein Kommentar zu entlocken.

Als am Freitag bekannt wurde, dass Straches Frau Philippa auf dem 3. Platz der Wiener Landesliste für die Nationalratswahl kandidieren wird, sprachen viele Beobachter von einem „Deal“. Frau Strache habe die Aussicht auf ein Nationalratsmandat und damit ein Einkommen von 8.930,90 Euro.

Der Ex-FPÖ-Chef, der alle Ämter zurücklegte und de facto ohne Einkommen dasteht, verzichte im Gegenzug auf sein EU-Mandat.

Doch falsch gedacht. „Es gibt keinen Deal“, betonen das Ehepaar Strache wie auch Wiens designierter FPÖ-Chef Dominik Nepp. Gleichlautend auch die Antwort von politischen Weggefährten auf KURIER-Nachfrage am Wochenende. „Möglich ist derzeit alles“, heißt es.