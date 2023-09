Nikolaus Marschik neuer Generalsekretär im Außenministerium

Marschik war auch österreichischer Botschafter in Berlin

Der 1971 in Linz geborene promovierte Jurist Marschik ist seit dem Jahr 2000 im Dienst des Außenministeriums tätig. Er hatte seit 2017 die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel geleitet. In seine Amtszeit fiel die Vorbereitung und Durchführung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018.

Er war davor unter anderem österreichischer Botschafter in Berlin (2015-17), Leiter der Sektion "Administrative Angelegenheiten und Infrastruktur" (heutiger Name: "Management") sowie Kabinettschef im Außenministerium unter den Ministern Ursula Plassnik, Michael Spindelegger und Sebastian Kurz (alle ÖVP) gewesen. Als EU-Botschafter Österreichs in Brüssel folgte ihm Thomas Oberreiter nach.