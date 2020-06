Gabmann: „Stronach soll nichts von oben verordnen“

Dass er sich, frustriert wegen der sukzessiven Demontage, zurückzieht, bestreitet Gabmann zwar; er kritisiert via KURIER aber, wie die Dinge in Stronachs Truppe laufen: „Es ist nicht gut, wenn Leute von der Bundespartei ernannt werden – auf Wunsch von Stronach, wie das bei Klubobmann Laki und Landesrätin Kaufmann-Bruckberger der Fall war. Posten sollten mittels Wahl besetzt werden. Nur so gibt es auch Rückhalt von den Funktionären.“ Das hätte nicht nur nach der Wahl in Niederösterreich passieren müssen, es sollte auch im Vorfeld der Nationalratswahl geschehen, sagt Gabmann – wenn die Listen mit den Kandidaten erstellt werden: „ Stronach kann laut Statuten zwar auch da machen, was er will. Er soll aber nichts von oben herab verordnen. Die Interessenten sollten vom Bundes- und Landesvorstand in den Wahlkreisen präsentiert und von den Bezirksfunktionären gewählt werden.“ Kandidaten vorgesetzt zu bekommen, demotiviere: „Die Funktionäre werden nicht für jemanden laufen, den sie nicht wollen oder kennen.“

Gabmann hatte die Landespartei im Dezember übernommen – von Karin Prokop, Tochter der verstorbenen ÖVP-Innenministerin. Nach der März-Wahl war der Sohn von Ex-VP-Wirtschaftslandesrat Ernest Gabmann als Klubchef oder Landesrat im Gespräch. Geworden ist er weder dies noch das. In die Landesregierung schickte Stronach die Ex-BZÖlerin Kaufmann-Bruckberger, zum Klubobmann machte er den Ex-Rechnungshof-Beamten Walter Laki. Viele Funktionäre zürnten. Sie hatten Gabmann favorisiert; er war nicht nur Listen-Zweiter (hinter Stronach) bei der Wahl, er bekam auch die meisten Vorzugsstimmen. Andere Personalentscheidungen Stronachs wurden intern ebenfalls nicht goutiert.

Die Polit-Konkurrenz ergötzt sich an dem Tohuwabohu. ÖVP-Landesgeschäftsführer Gerhard Karner: „Der Postenschacher bei der Chaostruppe geht weiter.“