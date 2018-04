Niederösterreich: Wo die Regierung im Geheimen arbeitet

Die Opposition stört sich an der Geheimhaltung natürlich. Die Grünen sehen im Standard "fünf harte Jahre Arbeit" auf sich zukommen. Die Neos beklagen, dass die Regierung so nicht an ihren Zielen zu messen sei. Nichtregierungsorganisationen wie das "Forum Informationsfreiheit" sehen die Kontrollarbeit "massiv erschwert" und erinnert an die Probleme mit der Geheimhaltung bei Landesförderungen, die etwa bei einer Privatstiftung von Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll auftraten.

Von seiten der SPÖ bezeichnet man die Geheimhaltung als Wunsch der ÖVP und verspricht, man werde die vereinbarten Punkte - offenbar ohne das Abkommen direkt zu brechen - "sukzessive" transparent machen.