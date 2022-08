Niederösterreich startet "Wissenschaft im Wirtshaus"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter selbst hat das Motto ausgegeben: Die Wissenschaft direkt zu den Menschen bringen. Ab dem heutigen Montag starten gleich mehrere Vortragsreihen, aber eben nicht in sterilen Vortragssälen, sondern volksnah in Wirtshäusern in Niederösterreich, genauer gesagt: In Bühnenwirtshäuser wie jenem in Obersiebenbrunn.

Am Anfang geht es um das Thema „Allergien – Wie und wo sie entstehen“. Als Vortragender wird Professor Winfried Pickl von der Medizinische Universität Wien – er leitet dort die Abteilung für Zelluläre Immunologie und Immunhämatologie – den ersten „Science Afternoon“ absolvieren, tags darauf folgt Hannes Stockinger, der an der Med-Uni Wien das Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie leitet. Er erzählt über das „faszinierende Immunsystem – die Balance zwischen Selbstheilung (Infektionen, Krebs) und Selbstzerstörung (Allergien, Autoimmunität)“.

„Top-Forschende, die als Koryphäen auf ihrem Gebiet gelten, bringen Interessierten Wissenschaft verständlich näher und greifen topaktuelle Forschungsthemen auf. Das große Interesse bestärkt uns darin, unser jahrelanges Engagement für den direkten Dialog zwischen Wissenschaft und Bevölkerung fortzuführen“, wirbt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Vortragsreihe.

„Wasser und Gesundheit“ ist der Schwerpunkt der zweiten Vortragsreihe, die in Mödling im Mautswirthaus, der Bühne Mayer, abgehalten wird.

Start der zweiten Vortragsreihe ist im September. Beide Themenreihen beinhalten fünf Vortragstermine, die alle unabhängig voneinander besucht werden können. Die Vortragsreihen werden in Kooperation mit der Initiative „WissensDurst“ und dem Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs (VWGÖ) durchgeführt. Die Konsumation vor Ort ist selbst zu zahlen, der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos.

Alle Termine auf noe.gv.at/ wissenschaft-im-wirtshaus