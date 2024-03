Niederösterreich: ÖVP-Überraschungskandidat für Nationalratswahl

Groß präsentiert wurde am Mittwoch die Spitze der ÖVP-Landesliste für die Nationalratswahl: Da ist Innenminister Gerhard Karner vor Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu finden.

Der NÖAAB-Vertreter Karner vor der Bauernbündlerin Tanner war ja nicht mehr die große Überraschung, nachdem seit Monaten klar war, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka diesmal nicht auf der Landesliste aufscheinen wird. Die eigentliche Überraschung ist der dritte Platz. Der geht nicht an derzeitige Mandatare wie Andreas Hanger, Fritz Ofenauer, Lukas Brandweiner, Johannes Schmuckenschlager oder Irene Neumann-Hartberger, sondern an den derzeitigen Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus. Für den Wirtschaftsbund ist das ein riesiger Erfolg, nachdem man in den Jahren zuvor parteiintern eher stiefmütterlich behandelt worden war.

Dementsprechend groß ist die Freude bei Obmann Wolfgang Ecker: "Als Wirtschaftsvertreter sind wir froh, dass uns dieser Schritt gelungen ist. Wir brauchen jemanden auf der Bundesebene, auf den wir aus Niederösterreich direkt zugreifen können und der die Sorgen der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer aus erster Hand kennt."

Zustimmung von Johanna Mikl-Leitner

Dieses Zeichen in Richtung Wirtschaftsbund wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner abgesegnet. Ihr Statement zu Harald Servus: "Wir wollen unser engmaschiges soziales Netz erhalten. Dafür braucht es aber eine starke heimische Wirtschaft. Mit Harald Servus haben wir dafür einen ausgewiesen kompetenten Kandidaten, dem die Stärkung des Wirtschaftsstandorts seit eh und je ein Herzensanliegen ist."