Grüne fechten Landtagswahl an

Sie bezeichnen sich selbst gerne als „die einzige Oppositionspartei im Landtag“. Dieses Image wollen die Grünen offenbar mit Leben erfüllen. Zwei Monate nach der nö. Landtagswahl platzt deshalb eine Polit-Bombe: Die Grünen haben den Wahlausgang beim Verfassungsgerichtshof angefochten und verlangen eine Neuauszählung der Stimmen.

Ihre Begründung: Das derzeit in Niederösterreich gültige – und von der ÖVP favorisierte – Persönlichkeitswahlrecht „Name vor Partei“ sei nicht verfassungskonform. Bereits im Februar haben die Grünen die ÖVP wegen „Wählertäuschung“ angezeigt, weil diese auf Plakaten eine mögliche Direktwahl des Landeshauptmanns beworben hatte. Jetzt legt die Oppositionspartei ein kräftiges Schäuferl nach und stellt gleich die gesamte Landtagswahl infrage.

Kernpunkt der Wahlanfechtung ist das nur in NÖ praktizierte Prozedere, dass ein angekreuzter Name automatisch als Stimme für die Partei dieses Kandidaten gewertet wird. In der Wahlanfechtung, die dem KURIER vorliegt, heißt es, dass „der niederösterreichische Landesgesetzgeber mit einer [...] abweichenden Regelung über die Gültigkeit der Vorzugsstimme die verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten hat.“ Zur Erklärung: Bei Nationalratswahlen kann eine Vorzugsstimme nur einem Kandidaten gegeben werden, dessen Partei man auch angekreuzt hat (siehe Zusatz). Nach Rechtsmeinung der Grünen müsse eben diese Regelung auch in Niederösterreich gelten. „Gemäß [...] Bundesverfassungsgesetz dürfen die Landeswahlordnungen die Bedingungen des Wahlrechtes [...] nicht enger ziehen als die Bundesverfassung für Wahlen zum Nationalrat.“