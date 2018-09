Neues Schuljahr: Start für die vieldiskutierten Deutschförderklassen

Kritik aus Wien

Über 300 Deutschklassen werden allein in Wien eingerichtet. Dahinter folgen Oberösterreich (153), Niederösterreich (105), Steiermark (79), Kärnten (31), Salzburg (26), Tirol (18), Vorarlberg (9) und dem Burgenland (3). Aus dem Wiener Rathaus hieß es zuletzt, dass dadurch das Angebot an Schulen eingeschränkt werden muss - etwa beim Englischunterricht. An 41 Standorten könne man aus organisatorischen Gründen nur gemeinsamen Unterricht anbieten. Die grundsätzliche Kritik bleibt laut dem zuständigen Stadtrat Czernohorszky aufrecht. Alle Studien würden belegen, dass Kinder gemeinsam besser lernen, gab er zu bedenken. Wobei die Gemeinsamkeit in Wien ab dem Schulbeginn zumindest drei Wochen lang generell gilt. Beklagt wird in Wien, dass gleichzeitig das Integrationspaket durch den Bund gekürzt worden sei. Dadurch verfüge man über 300 Sprachförderkräfte weniger, wurde kritisiert. Laut Himmer ist es darum nötig, die notwendigen Lehrer für die Deutschklassen durch Umschichtungen zu erhalten: "Wir müssen aus anderen Bereichen diese Lehrer abziehen." Das bedeute, dass das Angebot in den Schulen teilweise eingeschränkt werde. Freigegenstände oder muttersprachlicher Unterricht seien hier etwa betroffen.

Auch der bilinguale Unterricht, bei denen die Kids in Deutsch und Englisch unterrichtet werden, muss adaptiert werden. Man werde zwar keine Kündigungen von englischsprachigen Lehrkräften vornehmen, Posten aber nicht nachbesetzen, kündigte der Bildungsdirektor Heinrich Himmer an.

SOS Mitmensch warnt vor Kürzungen bei Kindern, die bereits im Schulsystem sind und ebenfalls Förderungen brauchen. "Alle Augen richten sich auf die Kinder, die in die separaten Deutschklassen kommen und dort mehr Deutschstunden als bisher erhalten. Dabei droht jene Mehrheit an Kindern in Vergessenheit zu geraten, die bereits im Schulsystem ist und deren Förderstunden von 11 auf 6 Stunden nahezu halbiert werden. Die Bildungschancen dieser Kinder werden verschlechtert“, kritisiert Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.