"Jammerpartei" nennt die FPÖ die Sozialdemokraten hämisch; in Kommentaren wird geunkt, die SPÖ sei in ihrer Oppositionsrolle noch nicht angekommen. Und in Boulevardmedien ist die Rede von der Ablöse Christian Kerns als Parteichef.

Es stimmt: Die Zeiten für die Roten waren schon mal besser. Was also tun?

"Sich neu orientieren", lautet die Antwort von Christian Kern. Er will die Zeit in der Opposition nicht nur dazu nutzen, um die Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Regierung kritisch zu begleiten – dass die FPÖ Uniräte aus dem schlagenden Burschenschaftermilieu nominiert, nennt er etwa "Unterwanderung der staatlichen Strukturen durch Geheimbünde" –, sondern er will der SPÖ ein neues Programm verordnen: "Aus dem eigenen Schrebergarten raus" will man, sagt er.

>>> Kern im Video-Interview: "Die SPÖ hat Fehler gemacht"

Offene Debatte

Dafür hat Kern am Montag ein Grundsatzpapier vorgelegt, das an alle 180.000 Mitglieder verschickt wird. Bis Juni soll das dann zu einem neuen Programm heranwachsen – nicht nur Mitglieder, sondern auch die Zivilgesellschaft, NGOs und Wissenschafter sollen in die Debatte eingebunden werden. Im Juni wird dann per Mitgliederbefragung darüber abgestimmt; bei einem Ja wird das Programm dann im Herbst beschlossen.

Inhaltlich darf man sich von dem "mitte-links" verorteten Papier freilich noch wenig Neues erwarten. Es solle vorerst nur eine "Diskussionsgrundlage" sein, sagt auch Kern. Neu ist allerdings – neben Bekanntem wie der Sicherung des Wohlfahrtsstaates in Zeiten der Globalisierung und dem Nein zum "systemgefährdenden Finanzkapitalismus" – ein Punkt: Die Frage, wie man souverän gegenüber der "Boulevarddemokratie" auftritt.

Was damit gemeint ist?

Wohl eine Fortführung jenes Kampfes, den die SPÖ schon im Wahlkampf geführt hat: Da legte man sich ja offensiv mit der Gratiszeitung Österreich an. Das Blatt hatte, ebenso wie die Krone, im Zuge der Silberstein-Affäre ein internes Papier veröffentlicht, in dem vom "Glaskinn" des SPÖ-Chefs die Rede war. Kern hatte dann alle Inserate gestrichen. Jetzt, wo mit der Debatte um den ORF und die parteipolitische Einflussnahme der Regierung wieder eine neue Medienfreiheits-Debatte ausgebrochen ist, will Kern das wohl nutzen.

Urwahl des SPÖ-Chefs

Um Wählerreichweite und Glaubwürdigkeit zu erhöhen, will die SPÖ allerdings auch bei internen Strukturen Hand anlegen. Einige Spitzenposten – etwa die Bundesgeschäftsführung – wurden ja bereits getauscht, nun soll im Statut auch festgelegt werden, wer keinen Platz in der SPÖ haben soll. "Wer Mitglied in einer schlagenden Burschenschaft ist, kann nicht bei der SPÖ sein", sagt Kern mit Seitenblick auf die FPÖ.

Und er selbst? Er werde, entgegen aller Unkenrufe, Vorsitzender bleiben. Was er sich allerdings vorstellen könne, wäre eine Demokratisierung der Wahl zum Parteichef: "FPÖ und ÖVP sind reine Führerparteien", sagt er. In der SPÖ sei darum eine Urwahl des Vorsitzenden – also ein Entscheid aller 180.000 Mitglieder – durchaus denkbar.