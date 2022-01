Neuer Klimarat der Bürger startet am Wochenende

Am kommenden Wochenende startet in Reaktion auf das Klimavolksbegehren der "Klimarat der Bürgerinnen und Bürger". 100 per Zufallsprinzip ausgewählte Menschen treffen sich dabei sechs Wochenenden lang, um als "Mini-Österreich" Zukunftsfragen zu besprechen und Empfehlungen an die Politik abzugeben. Es gelte, Österreich nicht nur klimaneutral, sondern auch klimagesund zu machen, versprühte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der Präsentation am Dienstag Optimismus.

15 Wissenschaftler begleiten den Klimarat

Es soll um die Beantwortung zentraler Zukunftsfragen gehen, um den Verkehr, die Energie oder die Ernährung. 15 Wissenschafterinnen und ein Moderationsteam begleiten den Prozess, hieß es in der Pressekonferenz.