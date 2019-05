Neuer FPÖ-Wien-Chef: "Strache bleibt einfaches Parteimitglied"

Straches Parteiaustritt "nicht nötig"

Heinz-Christian Strache werde sich aus allen Funktionen zurückziehen, davon gibt sich Nepp überzeugt. Strache bleibe "einfaches Parteimitglied". Einen Parteiaustritt, wie ihn Gudenus bereits vollzogen hat, hält er bei Strache nicht für nötig.

Die neue Stoßrichtung der Bundes-FPÖ hat Nepp bereits übernommen: Er übt Kritik an der ÖVP. Schon oft habe er auch in Wien erlebt, dass sich die ÖVP nicht an Abmachungen gehalten habe. Nun habe sie "im Machtrausch" die Ablöse von Herbert Kickl als Innenminister gefordert. Er, Nepp, habe in diese ÖVP "kein Vertrauen".

37-jährige Zukunftshoffnung

Der 37-jährige Döblinger Dominik Nepp gilt schon seit Jahren als Zukunftshoffnung der Wiener Partei. Von 2009 bis 2013 war er Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Jugendlicher (RFJ). Seit 2010 sitzt er im Wiener Gemeinderat. 2015 folgte er Gudenus als Klubobmann nach. Als dieser 2017 in den Bund wechselte, wurde er schließlich dessen Nachfolger als Vizebürgermeister.

Wie Gudenus, Strache und zahlreiche andere Wiener Freiheitliche ist auch Nepp schlagender Burschenschafter.