Neuer Angriff auf Pensions-Privilegien

Ein politischer Dauerbrenner hat mit dem jüngsten Ministerrat sein Comeback gefeiert: die sogenannten Luxuspensionen im staatsnahen Bereich. Geht es nach der türkis-blauen Regierung, sollen diese weitestgehend abgeschafft werden – dafür will man in den kommenden Monaten diesen Pensionsbereich „durchforsten“, um dann die Privilegien zu streichen, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Worin diese Privilegien bestehen, wie viel sie ausmachen und wie genau man sie abschaffen wird, weiß die Regierung allerdings noch nicht. Auch mit Beispielen kann man auf Anfrage nicht aufwarten. Kurzum: Mehr als das vage Vorhaben existiert bei Türkis-Blau noch nicht.

Ins Visier nimmt die Koalition aber offenbar jene, die zusätzlich zu ihren beitragsfinanzierten Ruhegenüssen aufgrund alter Vertragsvereinbarungen eine Sonderpension von Arbeiterkammer, ÖBB, ORF, Nationalbank , Sozialversicherungen & Co. haben. Wie bereits mehrmals thematisiert, bekommen einzelne Nationalbank-Pensionäre mehr als 30.000 Euro Pension – pro Monat.

Wie groß ist es nun, das Problem mit den Luxuspensionisten? Und wo sind sie?

„Genau kann man das mangels verlässlicher Daten nicht nicht sagen “, so Sozialexperte Bernd Marin zum KURIER. Insgesamt dürften die Luxuspensionen „rund 550 Millionen Euro, Jahr für Jahr“ ausmachen – hier könne man man ruhig von „struktureller Korruption“ sprechen. Die Profiteure sind rund 25.000 Mitarbeiter in etwa 400 Betrieben, stellte der Rechnungshof einmal fest – das ist laut Marin noch viel zu wenig. „Es ist also ein großer Kuchen, in den man versuchen sollte, hineinzuschneiden“. Die im Kanzleramt kursierende Zahl von 20 Millionen Euro pro Jahr, die man sich mindestens von den Kürzungen verspricht, wäre laut Marin „lachhaft“ – denn da ginge viel mehr.