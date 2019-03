Neue Tarnuniformen: Ab heute ist Bundesheer in Camouflage-Look im Einsatz

Die Ausrüstungsoffensive wurde bereits 2017 - noch unter dem damaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil - auf Schiene gebracht. Hauptgrund für die neue Ausstattung, so der damalige Verteidigungsminister sei, dass die Soldaten bestens geschützt sein müssen. Neben einer besseren Stoffqualität hätten die neuen Uniformen den Vorteil, dass der Aufdruck änderbar ist - grundsätzlich orientiert sich das Tarnmuster zwar am "üblichen österreichischen Bewuchs", die Farben können aber je nach Einsatzraum in der Wüste oder in Wintergebieten angepasst werden. Der eigene, teurere Einsatzanzug ist zudem nur schwerst entflammbar und salopp gesagt auch schwieriger für Aufklärungsmittel wie Nachtsichtgeräte zu entdecken.