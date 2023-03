Neue Leitung der Generalprokuratur und des Weisungsrats gesucht

Eine der höchsten Justizfunktionen muss neu besetzt werden. Der Leiter der Generalprokuratur, Franz Plöchl, geht Ende August mit Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren in Pension. Der Leiter bzw. die Leiterin der Generalprokuratur steht auch dem Weisungsrat vor. Das Justizministerium hat die mit 1. September zu besetzende Spitzenfunktion bereits ausgeschrieben, bestätigte das Ressort am Mittwoch einen Bericht von orf.at.

Bis 28. April können Juristen und Juristinnen mit "hervorragenden Kenntnissen im Bereich des formellen und materiellen Strafrechts" sowie "Bewährung in der Strafrechtspflege und Erfahrung im Bereich der Aufsicht samt Kenntnissen des Personal-, Budget- und Organisationswesens" ihre Bewerbung einreichen. Für die Spitzenfunktion in der Justizverwaltung werden u. a. auch "ausgeprägte Management- und Kommunikationsfähigkeiten", "ein großes Maß an sozialer Kompetenz", "Verhandlungsgeschick und Kooperationsfähigkeit" sowie "persönliche Integrität und Unabhängigkeit" verlangt.