Neue Caritas-Präsidentin Tödtling-Musenbichler will gegen Armut kämpfen

Nicht vergessen werden dürfe auch der Klimawandel. "Klimakleber nerven zur Zeit zwar viele und die jüngsten Aussagen von Greta Thunberg sind klar zurückzuweisen. Das darf aber nicht davon ablenken, dass Industrienationen wie Österreich ihre Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel nicht ernstnehmen", sagte Bodmann. Unter dem Klimawandel leiden jene besonders, die am wenigsten dazu beitragen.

Der scheidende Präsident Michael Landau betonte in seiner letzten Pressekonferenz in dieser Funktion das in den vergangenen Jahre Gelungene - etwa Verbesserungen in der Pflege, Hospiz- und Palliativversorgung oder eine Gesellschaft, die allgemein für Menschen mit Behinderung inklusiver geworden sei.

Der Auftrag der Caritas bestehe darin, "Not zu sehen und zu handeln" und dieser sei unter jeder Bundesregierung der gleiche. "Für unseren Umgang mit der Politik heißt das: So viel Zusammenarbeit wie möglich und so viel Kritik wie nötig (...). Das Evangelium ist kein Parteiprogramm", betonte Landau.

Für eben jene Bundesregierung gab es von Landau dann noch Abschiedslob: Sie habe vieles richtig gemacht, ohne die Milliardenhilfen wären viele Menschen noch viel stärker von Armut betroffen. Gleichzeitig dürfe die Regierung Armut aber nicht leugnen.

Für viele sei die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen besorgniserregend. "Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind enorm. Es gibt in diesem Land aber auch einen guten Grundwasserspiegel an Nächstenliebe." Landau selbst wolle in Zukunft weiterhin "für Hoffnung und Zuversicht und gegen Angst" werben, und zwar in seiner Funktion als Präsident der Caritas Europa.