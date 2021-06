Neuauflage des Akten-Streits: Bis Freitag entscheidet der VfGH

Es war eine kurze Meldung, die für ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel (er ist am Donnerstag in den U-Ausschuss geladen) abermals unangenehm werden könnte. „Van der Bellen schaltet in Causa Blümel erneut VfGH ein“ , hieß es am Freitagnachmittag.

Hinter dieser Schlagzeile steckt ein neuer Streit zwischen der Opposition und dem Finanzministerium. Wiederrum steht die Aktenlieferung an den Ibiza-U-Ausschuss im Fokus.