Neu: Ethikunterricht doch schon ab sechs Jahren

Wie im KURIER berichtet, startet ab dem Schuljahr 2020/2021 in den AHS-Oberstufen das neue Schulfach Ethik- für alle, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben. Neu ist, dass im Jahr danach Ethik auch in den Unterstufen und in Volksschulen angeboten wird, wenn auch anfangs nur in einigen Pilotschulen. „Wir wollen schneller zu einem tauglichen Unterrichtsmodell kommen, heißt es dazu aus dem Ministerium. Details wird Bildungsminister Heinz Faßmann heute vorstellen.