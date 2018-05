Neos: Mlinar zieht sich nach EU-Wahl zurück

Nach Parteichef Matthias Strolz zieht sich eine weitere Spitzenpolitikerin der NEOS zurück. In einer E-Mail teilte Angelika Mlinar am Freitag ihren Parteikollegen mit, dass sie nicht als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl 2019 kandidieren werde. Auch für das Amt der stellvertretenden Neos-Parteichefin werde sie nicht mehr zur Verfügung stehen - das berichtet der Standard. Mlinar bestätigte ihren Rückzug via Twitter.

Mlinar begründete ihren Rückzug damit, dass sie "innerhalb der eigenen Bewegung nicht ausreichend Unterstützung habe, um eine Kandidatur zur EU-Wahl so zu gestalten, wie ich mir das wünsche". Es habe "unterschiedliche Vorstellungen" gegeben, meinte Mlinar. "Ich bin wahrscheinlich zu unbequem, zu unabhängig, zu unkontrolliert. Diese Eigenständigkeit kommt nicht immer gut an. Da haben die NEOS andere Vorstellungen."

Schon bei den Wahlen zum Parteivorstand im Jänner sei sie erst im dritten Anlauf mit nur 55,5 Prozent zur Stellvertreterin von Strolz gewählt worden. "Ja, das war knapp. Und nicht schön. Da ist schon stark gegen mich mobilisiert worden." Präsidentin der Parteiakademie, des NEOS Lab, bleibt Mlinar zumindest vorerst aber noch. Dort werde sie inhaltlich arbeiten.

Einzige NEOS-Vertreterin im Parlament

Gegenüber der APA sagte Mlinar, sie den Eindruck habe als Stellvertretende Parteivorsitzende der NEOS "umstritten zu sein". Jedenfalls falle ihr der Schritt nicht leicht. Ingesamt gehe es um eine "Beruhigung" der Situation nach dem Rücktritt von Matthias Strolz. Angesprochen auf ihre Zukunftspläne sagte Mlinar, es gebe nichts konkretes.