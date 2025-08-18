Neos-Mandatarin auf Gemeinde-Tour: Leere Kassen, leere Ortszentren

Es ist mittlerweile zu einem Symbol für die Sorgen vieler Gemeinden geworden: das Hallenbad. In Klagenfurt etwa ist der geplante Neubau aufgrund der Finanznöte der Stadt mehr als fraglich.

Doch auch im budgetär wesentlich besser dastehenden Krems gibt es Debatten um diese zentrale Freizeit-Einrichtung: Knapp 40 Mio. Euro kostete der Neubau, der auch intensiv von den Schülern aus den umliegenden Gemeinden genutzt wird. Finanziell beteiligen an den Baukosten wollen sich die dortigen Bürgermeister jedoch nicht.

Geschichten wie diese bekommt Neos-Abgeordnete Gertraude Auinger-Oberzaucher derzeit viele zu hören. Tourt sie doch gerade durch die Bundesländer, um zu erfahren, wo in den Gemeinden der Schuh drückt. Schließlich plant die Regierung gerade eine umfassende Reform, mit der auch die Verwaltung in den Gemeinden effizienter gemacht werden soll.