Neos-Chefin: "ÖVP ist nicht mehr die Europa-Partei"

Nachwuchs hin oder her, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger möchte im Finale des EU-Wahlkampfes zurück sein und kräftig mitmischen. Sie beerbte im Juni Matthias Strolz, bekommt Anfang April 2019 ihr drittes Kind, will aber nur einen Monat daheim bleiben. In der SchauTV-Serie „Warum eigentlich“ sagt sie über die EU-Wahl: „Das ist mir ein Herzensanliegen. Die EU-Wahl wird eine Schicksalswahl für Europa.“

Die ÖVP habe sich von ihren „europapolitischen Wurzeln verabschiedet“, sie „ist längst nicht mehr die Europa-Partei“. In der Zeit der EU-Präsidentschaft wäre das sehr gut zu beobachten gewesen. Meinl-Reisinger: „Das war sehr defensiv, auch europa-skeptisch. In Summe auch eine nationalistische Herangehensweise bis hin zu den Achsen, die Kanzler Kurz gebildet hat – zu Seehofer, teilweise auch zu Salvini oder Orban. Ich hätte mir gewünscht, dass Österreich nicht nur die österreichische Fahne hoch hält, sondern auch die europäische.“