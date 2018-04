Neo-ÖVP-Chef will im internen Intrigantenstadl aufräumen

Noch am Mittwoch war Martin Gruber lediglich Bürgermeister der 2000-Seelen-Gemeinde Kappel am Krappfeld im Kärntner Bezirk St. Veit. In der Nacht zum Donnerstag stieg er auf zum Parteiobmann der Kärntner Türkisen, um Stunden später erkennen zu müssen, dass er Chef eines großen Intrigantenstadls geworden ist. Nun kündigt der 34-jährige Kappeler Hauptfeuerwehrmann Konsequenzen für die parteiinternen Brandstifter an.

„Ich habe vom Landesparteipräsidium, dem bekanntlich auch Ministerin Elisabeth Köstinger angehört, das Recht erhalten, sämtliche Personalentscheidungen persönlich treffen zu dürfen. Und diese relativ große Personalvollmacht werde ich nun gebrauchen“, sagt Gruber. Mit Postings von Funktionären in sozialen Medien („Es muss Blut spritzen“) sowie einem „Erpresser“-Brief, in dem Oberkärntner Bürgermeister mit der Abspaltung von der Partei drohen, falls Klubobmann Ferdinand Hueter nicht Landesrat werde, wurde bekanntlich Ex-Parteichef Christian Benger aus dem Amt gemobbt.