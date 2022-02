Nehammers erster Staatsbesuch: Schweiz als Freund, Österreich als Helfer

Was beide Länder noch gemeinsam haben, ist ihre Neutralität. Nehammer und Cassis teilen deshalb auch die Ansicht, dass man im Ukraine-Konflikt jetzt auf Dialog setzen müsse. Die OSZE solle sich auf diplomatischem Wege stärker einsetzen. Die EU müsse Russland bei aller Diplomatie aber auch klarmachen, „dass es inakzeptabel ist, darüber nachzudenken, Konflikte mit Gewalt zu führen“, betont Nehammer. Wenn Gewalt und Politik kombiniert werden, müsse es „schwerwiegende Maßnahmen“ gegen Russland geben. „Wir müssen alles tun, um Frieden zu bewahren in Europa.“

Warum Zofingen Schauplatz des Treffens war? Der Schweizer Bundespräsident wollte zeigen, dass sich Außenpolitik überall im Land abspielt – nicht nur in Genf und Bern.

Und die Stadt hat einen Bezug zu Österreich, wie Nehammer den mitreisenden Journalisten beim Hinflug erzählt: Im 14. Jahrhundert wurde sie von den Habsburgern regiert. Niklaus Tuth – später als Held verehrt – soll in der Schlacht 1386 das Zofinger Banner (rot-weiß-rot-weiß) hinuntergeschluckt haben, damit es die feindlichen Eidgenossen nicht in die Finger bekommen. Er starb. Die Fahne fand man in seinem Magen.