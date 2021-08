Nehammer zu links? SPÖ-Jugend reagiert auf Fürst-Aussage

In Sachen Migrationspolitik ist der Burgenländischen SPÖ Innenminister Karl Nehammer zu links. Dieser sei in der Asylpolitik "mit der Situation völlig überfordert", erklärte Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Montag bei einer Pressekonferenz. "In Wirklichkeit haben wir Zahlen wie ein linksliberales Land mit einem grünen, linken Innenminister."

Mit seinen Aussagen sorgte Fürst für enorme Aufregung auf den sozialen Meiden - und auch unter den Sozialdemokrate. Nun hat die eigene Parteijugend - die Soziaistische Jugend (SJ) Burgenland - mit einer Stellungnahme reagiert, in der sie (ohne konkret auf Fürst Bezug zu nehmen) zu mehr Menschlichkeit aufruft.