Nehammer nimmt an Schweizer Ukraine-Friedenskonferenz Mitte Juni teil

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird Mitte Juni an der Ukraine-Friedenkonferenz in der Schweiz teilnehmen. Das teilte Nehammer am Mittwoch laut Bundeskanzleramt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat mit. Außerdem sprach der Kanzler mit Selenskyj über die aktuelle Situation in dem kriegsgebeutelten Land und diskutierte mit ihm die Rolle von Österreichs Wirtschaft beim Wiederaufbau der in weiten Teilen zerstörten Ukraine.