Nehammer kritisiert Hacker: "Weltfremde Weltanschauung"

Für Nehammer ist das Beleg für eine „völlig weltfremde politische Weltanschauung: Jeder sieht, dass durch das Anwenden bestimmter Symbole wie des Kopftuches bei Kindern eine Gesellschaft entstehen kann, die von Unterdrückung und oftmals Zwang lebt. Wenn der Sozialstadtrat sich damit identifizieren kann, halte ich das für sehr gefährlich“, so Nehammer in einer Aussendung.

Gudenus: „Rosarote Migrantenbrille“

Gudenus wirft dem Sozialpolitiker vor, die Situation durch eine „rosarote Migrantenbrille“ zu filtern. Und er sieht auch Hackers Kritik an der geplanten Kürzung der Mindestsicherung als verfehlt an: „Wien gibt hunderte Millionen an Steuergeldern für Einwanderer aus aller Herren Ländern aus, welche sich weder integrieren noch für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen wollen.“

Kritik gab es aber auch an Hackers Sichtweise, wonach für ihn „eine Lederhose in einer Millionenstadt ein Kulturschock“ sei. „Die Lederhose ist ein wichtiges Kulturgut und Ausdruck des österreichischen Lebensgefühls“, entgegnete die NÖ-Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner.