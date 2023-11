Nehammer in Berlin: Angst vor einem Kontrollverlust

Die Idee war beim EU-Gipfeltreffen in Granada geboren worden. In kleineren Gruppen treffen sich Staats- und Regierungschefs, um über längerfristige Ziele für die EU zu diskutieren. Initiiert wurde dieser Austausch über eine Zukunftsstrategie vom Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist bei der Berliner Runde dabei, die am Montagabend tagte.

Gastgeber war der deutsche SPD-Kanzler Olaf Scholz, mit am Tisch Staaten wie Belgien, Griechenland, Litauen, Ungarn oder Zypern. Nehammer pochte bei dem Gespräch vor allem die Themen Migration, die Stärkung der EU-Wettbewerbsfähigkeit in der Welt und einen ehrlichen Ansatz in Bezug auf die Erweiterung der EU.