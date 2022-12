Nehammer: "Es ist schwierig und es wird schwierig bleiben"

2023 geht es für Kickl vor allem darum, das Heimatrecht, die Grenzen und damit Sicherheit und Identität zu schützen. Es sei auch höchst an der Zeit, den Wohlstandsverlust im eigenen Land zu stoppen. Im neuen Jahr gebe es viel zu tun - und das betreffe alle Lebensbereiche und alle Generationen.

Es werde nicht einfach, betonte Herbert Kickl, aber: "Ich werde - so Gott es will - meinen Beitrag dazu leisten. Ihr könnt auf mich zählen, so wie ich auf Euch zähle. Beginnen wir 2023 also optimistisch und zuversichtlich. Glauben wir ganz einfach an das Gute und Wahre und haben wir Vertrauen in unsere eigene Kraft. Und haben wir vor allem Vertrauen zueinander", sagte Kickl.