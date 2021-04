Nehammer: "80.000 Migranten auf der Balkanroute“

Für Aufregung hat die BVT-Reform gesorgt. Führende Juristen werfen der ÖVP vor, dass sie die Korruptionsbekämpfung verhindern will, indem keine Sicherstellungen mehr in Ministerien durchgeführt werden sollen …

Ich finde die Diskussion völlig absurd. Es hat überhaupt noch nie ein Minister der Volkspartei jemals so eine Forderung postuliert. Der Gesetzesvorschlag kam vom Justizministerium. Es ist gut, dass das Gesetz in der Begutachtung ist. Die Justizministerin hat gesagt, dass sie sich des Themas genau annimmt, damit es keine Verschlechterungen im Sinne der Strafprozessordnung gibt. Wir vonseiten des Innenministeriums haben das strategisch wichtige Interesse, dass geheimdienstliche Unterlagen entsprechend den Verschlussvorschriften bei Hausdurchsuchungen behandelt werden. Warum? Bei der BVT-Hausdurchsuchung sind Unterlagen von Partnergeheimdiensten in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Das schafft ein großes Misstrauen bei den Partnerdiensten.