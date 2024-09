Petrovic geht auf maximale Distanz zu den Grünen

Am Sonntag erklärte Petrovic, dass sie den menschengemachten Klimawandel nicht leugne. Sie halte es aber für falsch, dass man sich „ausschließlich auf die CO2-Reduktion konzentriere und Fragen wie Futtermittelerzeugung oder die Tierhaltung außen vor lasse. Auch die Rolle der Rüstungsindustrie, die auffallend viel CO2 emittiere, wollte Petrovic nicht unerwähnt lassen. Akut gelte es vor allem, die Bodenversiegelung zu stoppen bzw. zu reduzieren. Denn nur das hätte kurzfristig bei den Hochwasserkatastrophen geholfen.

Persönlich wurde es, als Petrovic auf ihre Haltung zu den Grünen zu sprechen kam. Die frühere Spitzenkandidatin der Öko-Partei legte ein Dokument vor, das sie als Wahlkampf-Fibel der Grünen Funktionäre präsentierte. Dieser Verhaltenskodex für grüne Wahlkämpfer sei ihr zugespielt worden. Und darin werde ihr unterstellt, dass sie sich mit Putin-Verstehern und Antisemiten umgeben. Das sei die allertiefste Schublade.

Zu den anderen Sachthemen: Bei der Migration spricht sich Petrovic gegen Asylzentren in Ruanda aus. Zudem müsse es Möglichkeiten für eine legale Migration nach Österreich geben. Relativ liberal war Petrovic, was die Asylpolitik angeht. Sie will stärker auf ein (wieder einzuführendes) Botschaftsverfahren fokussieren. Zudem sollen Asylwerber nach rund einem halben Jahr arbeiten dürfen, wenn die Verwaltung es nicht schaffe, bis dahin das Verfahren abzuschließen. Eingeschult werden sollten sie dabei möglichst in Mangelberufen.