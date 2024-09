Bierpartei-Chef Wlazny ist weiter optimistisch

Bierpartei-Chef Dominik Wlazny ist weiter optimistisch, bei der Nationalratswahl am Sonntag den Einzug ins Parlament zu schaffen. "Wir bangen überhaupt nicht, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber", so Wlazny bei einer Pressekonferenz am Dienstag auf eine entsprechende Frage. In den meisten der jüngsten Umfragen ist die Bierpartei unter die für den Einzug entscheidende Vier-Prozent-Marke gefallen.

So spricht sich die Bierpartei etwa für ein rascheres Verbot von Vollspaltenböden in der Landwirtschaft, häufigere Kontrollen in der Tierhaltung, die Kennzeichnung von tierischen Produkten in Handel und Gastronomie sowie die nachweisbare Einhaltung von Mindesthonoraren im Kulturbereich und eine Stärkung der Club-Kultur durch die bundesweite Abschaffung der Vergnügungssteuer bzw. eine großzügigere Auslegung der Sperrstundenregelung aus.

Mehr als auf detaillierte Programmpunkte setzt man auf ohnehin auf ein anderes Politikverständnis. Mit der Bierpartei sollen Freude und Optimismus in den Nationalrat einziehen, so Wlazny. Und: "Ein bisschen mehr Miteinander würde dem Parlament nicht schaden." Wenn er sich die ORF-Sendung "Hohes Haus" ansehe, sehe er vor allem Gezänk und ein "Herumgeschreie". Die Bierpartei wolle dagegen verbinden. So könne man auch der Politikverdrossenheit begegnen. "Man kann Menschen, die sich von der Politik abgewendet haben, wieder zurückholen."

Kritik am Zugang seiner Partei zur Politik wies Wlazny zurück. "Ja, wir haben Spaß dabei - na und?" Und: "Wir sind lieber eine Spaßpartei als eine Angstpartei."