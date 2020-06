"Würdevolles Sterben" soll in Verfassung

Die Erfahrung mit Sterbenden zeige, dass durch gute Hospiz – und Palliativversorgung der Wunsch nach „ Tötung auf Verlangen“ zumeist verschwinde. Hospiz und Palliativversorgung (Schmerzlinderung) könne bis zuletzt ein hohes Maß an Lebensqualität ermöglichen und ein Sterben in Würde gewährleisten. Den Abgeordneten gehe es aber auch darum, dass ein Verbot „aktiver Sterbehilfe“ im Verfassungsrang verankert wird.

Die Themen Sterbehilfe bzw. das würdevolle Sterben werden in ganz Europa mitunter kontrovers diskutiert. So ist in Deutschland die Sterbehilfe wie in Österreich verboten. In der Schweiz sind derzeit drei Vereine aktiv, die auch Ausländern Beratung, Begleitung und Beihilfe zum Suizid anbieten. Laut Statistik des Vereins Dignitas haben seit 1998 insgesamt 29 Österreicher die Freitodbegleitung des Vereins in Anspruch genommen.