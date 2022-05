Nationalrat: Regierung stellt neues Team vor, SPÖ will Neuwahlen

Pünktlich zur Vorstellung der neuen Mitglieder des türkisen Regierungsteams darf Norbert Totschnig die Quarantäne verlassen. Der Nachfolger von Elisabeth Köstinger als Landwirtschaftsminister kann coronabedingt erst am Mittwoch dieser Woche angelobt werden. Von der Präsidentschaftskanzlei in den Nationalrat eilen, wo er und die beiden neuen Staatssekretäre – Susanne Kraus-Winkler für Tourismus und Florian Tursky für Digitalisierung – den Abgeordneten vorgestellt werden. Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler geben am Beginn der Sitzung Regierungserklärungen ab.

Allzu freundlich wird der Empfang durch die Opposition nicht ausfallen. Die SPÖ hat am Dienstag angekündigt, einen Neuwahlantrag einzubringen. „Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, aber irgendwann ist es so weit, zu sagen, es geht nicht mehr, sie bringen es nicht zusammen“, sagt SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried.