Nationalrat live: 12-Stunden-Tag und Fremdenrechts-Verschärfung

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der Acht-Stunden-Tag und die 40-Stunden-Woche bleiben, ausgedehnt wird aber die mögliche Maximalarbeitszeit. Gegenüber dem ursprünglichen türkis-blauen Initiativantrag gibt es noch eine Abänderung, die - zumindest auf dem Papier - die Freiwilligkeit für die elfte und zwölfte Stunde sicherstellt.

Verschärfungen gibt es nach Willen von ÖVP und FPÖ erneut für Asylwerber. Künftig wird ihnen eine Kostenbeteiligung zu ihrem Verfahren abverlangt. Außerdem können ihre Handys durchsucht werden, um den Anreiseweg zu klären. Zu Sitzungsbeginn ist Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in der Fragestunde zu Gast.

Opposition empört über Vorgehen bei 12-Stunden-Tag

Wie die Regierung die Ausweitung der Höchstarbeitszeit nun überraschend bereits per 1. September einführt, hat gleich zu Beginn der Nationalratssitzung am Donnerstag empörte Reaktionen der Oppositionsfraktionen ausgelöst. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder beklagte, dass die Abgeordneten davon erst heute aus den Medien erfahren mussten. Mit dem Vorgehen werde vorbei an allen parlamentarischen Usancen "der ganze parlamentarische Prozess schlecht gemacht", sagte Schieder in einer zu Sitzungsbeginn eigens einberufenen Geschäftsordnungsdebatte. Niemandem im Hohen Haus sei der abgeänderte Abänderungsantrag zugegangen, mit dem noch am Donnerstag das Vorhaben beschlossen werden soll. An Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) richtete der SPÖ-Klubobmann die Bitte, "dass Sie eine ordnungsgemäße Vorgangsweise sicherstellen", denn sonst sei ein geordnetes Behandeln der Materie nicht möglich. Dies sei "nicht im Sinne des Parlamentarismus und des Hohen Hauses".

NEOS-Klubobmann Matthias Strolz schloss sich der Kritik Schieders an. Er betonte, dass seine Fraktion ja grundsätzlich für das Vorhaben der Arbeitszeitflexibilisierung eintrete. Das Vorgehen von ÖVP und FPÖ sei aber "keine Art des Zusammenarbeitens", so seine Kritik. Auch er richtete sich an den Nationalratspräsidenten: "Ich möchte Sie bitten, auf die Mehrheitsfraktionen einzuwirken, dass diese Ignoranz ein Ende hat."

FPÖ-Kubchef Walter Rosenkranz und ÖVP-Klubobmann August Wöginger wiesen die Kritik zurück. Man mache die Arbeit entlang der Geschäftsordnung des Nationalrates, sagte Wöginger - und werde den aktuellen Antrag nun ohnehin an die Fraktionen übermitteln. Man habe den Abänderungsantrag ja bereits letzten Freitag vorgelegt, nun ändere sich ja nur wenig, meinte er: "Was sich jetzt ändert, ist die Frist des Inkrafttretens", so der VP-Klubchef. Auch Rosenkranz pochte darauf, dass die Regierungsfraktionen entlang der Geschäftsordnung agierten: "Ich konnte nicht entnehmen, dass irgendein Vorgang geschäftsordnungswidrig gewesen wäre".

Schieder entgegnete, Wöginger sitze hier einem "Irrtum" auf: "Das ist keine kleine Änderung." Liste Pilz-Klubchef Wolfgang Zinggl sagte: "Ja, es entspricht der Geschäftsordnung, aber nicht den Usancen des Hauses". Die Fraktionen hätten ein Recht darauf, von Abänderungsanträge rechtzeitig zu erfahren, damit man auch innerhalb der Fraktionen zeitgerecht darüber diskutieren kann. An Sobotka stellte er die Frage, wie er die Wertschätzung des Hohen Hauses angesichts dieses Vorgehens sieht. Nach einer kurzen Stehpräsidiale wurde dann die Sitzung mit dem ersten Tagesordnungspunkt - der Fragestunde an Sportminister Heinz-Christian Strache fortgesetzt.