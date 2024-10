Kostelka und Korosec erneuern Forderungen an nächste Regierung

Der Seniorenrat hat im Zuge der anstehenden Koalitionsverhandlungen seine Wünsche an die kommende Bundesregierung erneuert. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die wichtigsten Forderungen noch einmal zu bekräftigen", sagte Präsidentin Ingrid Korosec bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Laut Präsident Peter Kostelka habe man bereits vor der Wahl ein Programm geschaffen, mit diesem wolle man sich nun in die Parteiengespräche einbringen.

Die nächste Regierung müsse einige Punkte abarbeiten. Zu einer präferierten Koalitionsvariante machten Korosec (ÖVP-Seniorenbund) und Kostelka (SPÖ-naher Pensionistenverband) keine Angaben. Im Juni hatte der Seniorenrat einen Katalog mit 127 Punkten präsentiert, darunter etwa die Forderung nach einem eigenen Ministerium für Altersfragen. Eine Erhöhung des gesetzliches Pensionsantrittsalters wird abgelehnt.