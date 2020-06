Hypo: "Kriminalfall" und "Geschichtsfälschung"

Faymann beginnt mit der obligatorischen Schuldigen-Suche in der Vergangenheit: Die Haftung von damals 20 Milliarden Euro in Kärnt en ist der Grund für die Probleme. Erboste Zwischenrufe von FPÖ-Abgeordneten Kickl. „Eine Insolvenz Kärntens wäre nicht verantwortbar.“ Applaus von den SPÖ-Rängen. Eine Insolvenz hätte laut Faymann direkte Auswirkungen auf das Budget. Sozialleistungen, Gesundheitsvorsorge, Investitionen würden in Frage gestellt.

„Es haben nicht die Kärntner verursacht, sondern die FPÖ.“ Applaus, diesmal nicht nur von der SPÖ, FPÖ hält sich naturgemäß zurück. In der zweiten Republik sei noch nie ein Bundesland in die Insolvenz geschickt worden und das solle so bleiben, sagt Faymann.

Faymann geht auf die verschiedenen Gutachten ein und auf die Arbeit der Taskforce. Auf den FPÖ-Rängen rumort es, Schilder werden in die Höhe gehalten. Faymann weist erneut auf die Schuld der FPÖ an dem Finanzdebakel hin. Erneut erboste Rufe von den blauen Sitzreihen.

Wie kann es anders sein – die Vorzüge der Bankenabgabe sind auch Inhalt von Faymanns Erklärung. Faymann bittet um konstruktive Zusammenarbeit, bedankt sich für die Vorschläge der vergangenen Wochen. Aber die Lösung liegt nun am Tisch, sagt Faymann. Man dürfe in Österreich „kein Bundesland im Stich lassen.“ Applaus von der SPÖ. Jetzt ist Spindelegger dran.