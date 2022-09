Nationalrat debattiert Weisungsrechtsreform

Der Nationalrat hat am Mittwoch in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause sechs Volksbegehren in "erster Lesung" behandelt, bevor sie an die zuständigen Fachausschüsse weitergereicht wurden. Die Grünen warben dabei einmal mehr für die geplante Reform für Weisungen an Staatsanwälte, die ÖVP gibt sich nach wie vor zurückhaltend.

100.000 Unterschriften Hürde genommen

Das "Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren" war eine jener Initiativen, die im Mai die Hürde von 100.000 Unterschriften genommen hatten und deshalb im Parlament behandelt werden müssen. Darin wird etwa auch eine politisch unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft gefordert. Die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe hat zuletzt in ihrem Endbericht vorgeschlagen, dass ein bis zwei Dreiersenate für Weisungen an Staatsanwälte zuständig sein sollen und das Weisungsrecht der Justizministerin abgeschafft werden soll.

Die Weisungsspitze solle unabhängig von der Politik, aber nicht frei von Kontrolle sein, betonte Agnes Sirkka Prammer von den Grünen. "Ein Hineinregieren der Politik in staatsanwaltschaftliche Behörden soll nicht mehr möglich sein." Grundsätzlich diskussionsbereit zeigte sich Christian Stocker von der ÖVP. Die Kontrolle des Parlaments rauszunehmen, dem könne er aber nichts abgewinnen, und es könne auch nicht sein, dass die Bundesministerin ihre ganze Verantwortung abgebe.