Nationalrat beschließt Erhöhung der Frauenquote in Aufsichtsräten

Aufsichtsräte in börsennotierten Gesellschaften müssen künftig mindestens zu 40 Prozent von Frauen besetzt werden. Die entsprechende Gesetzesänderung zur Anhebung der Quotenregelung von 30 auf 40 Prozent wurde am Mittwoch im Nationalrat beschlossen. Damit wird die "Women on Boards"-Richtlinie der EU umgesetzt. Für die Reform stimmten nur die Regierungsparteien. Den Grünen geht sie nicht weit genug, der FPÖ viel zu weit, sie warnte vor einer "Genderplanwirtschaft".

Ziel des Gesetzes ist es, den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen dieser Gesellschaften weiter zu erhöhen. Die Mindestquote von 40 Prozent in Aufsichtsräten gilt auch für Männer. Für nicht börsennotierte Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die bisherige Quotenregelung von 30 Prozent im Aufsichtsrat unverändert beibehalten. Die neuen Vorgaben gelten für Wahlen und Entsendungen in den Aufsichtsrat sowie für Hauptversammlungen, die nach dem 31. Dezember dieses Jahres stattfinden.