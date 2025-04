Bundes-Frauenquote in staatsnahen Aufsichtsräten künftig 50 Prozent

Die Regierung will die Frauenquote in Aufsichtsratsgremien von Betrieben erhöhen, an denen der Bund mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist.

Künftig sollen die Hälfte aller vom Bund entsandten Mitglieder von Aufsichtsräten dieser staatsnahen Unternehmen Frauen sein. Ein entsprechender Ministerratsvortrag wird am Mittwoch per Umlaufbeschluss abgesegnet. Die Quote soll bis 2029 umgesetzt werden.

Eine Frauenquote für Aufsichtsräte staatsnaher Unternehmen gab es bereits zuvor, sie betrug 40 Prozent. Erstmals einigte sich die Regierung 2011 auf eine Quote - seither ist der Frauenanteil an vom Bund entsandten Personen von 26 Prozent auf durchschnittlich 53 Prozent (im Jahr 2024) gestiegen, teilte das Frauenministerium mit. Der Status der Umsetzung wird jährlich überprüft.