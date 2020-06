OeNB-Pension höher als Durchschnittsgehalt

Neben der OeNB hat der RH das Frühpensionsmodell der Post geprüft. Befund: Rund 6700 Beamten wurden 2011 und 2012 in den Ruhestand versetzt, fast jeder zweite wegen Dienstunfähigkeit. Durchschnittliches Antrittsalter 53,57 Jahre. Die Post habe so zwar Personalkosten verringert. Doch entstünden durch die Pensionszahlungen Kosten, die auf den Bund überwälzt werden. Wenig erfolgreich war laut RH auch das Programm Postler zum Wechsel in andere Ministerien zu bewegen. 500 Post-Mitarbeiter hätten bis Ende 2010 ins Innenministerium versetzt werden sollen, bis Ende 2011 waren es nur 211.