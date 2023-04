Nächster Ärger: Ist die SPÖ eine "urbane Partei mit Wien-Fokus"?

Der Dreikampf um die SPÖ-Spitze entwickelt sich nun auch zu einem Streit darum, ob sich die Partei eher der Stadt- oder Landbevölkerung zugehörig fühlt. Eine klare Haltung vertritt in dieser Frage Raphael Sternfeld, Bereichsleiter für strategische Kommunikation der Stadt Wien. "Die Sozialdemokratie war immer eine urbane Partei. Und vor allem mit starkem Wien-Fokus. Das wird auch in Zukunft so sein! Und das ist gut so!" Dieser Tweet sorgte bei SPÖ-Mitglieder für Aufregung. Unter anderem wurde die Entlassung Sternfelds gefordert.