Nach Verwirrung um Besuch des AKP-Vize: Wien-Besuch abgesagt

Nachdem die Bundesregierung dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi die Einreise verweigert hat, versucht nun ein anderer türkischer Politiker in Österreich aufzutreten.

Wie der KURIER berichtete, will Hamza Dağ, Vizepräsident der türkischen Regierungspartei AKP, bei einer Putsch-Gedenkveranstaltung am Sonntag in Wien auftreten. Zuvor wolle er in Nürnberg vor AKP-Anhängern sprechen.

„Hamza Dağ würde sehr gerne nach Österreich kommen“, hieß es aus dem Büro des Politikers am Donnerstag auch auf Anfrage der APA. Ein Besuch sei in Planung, die entsprechenden Anträge würden bereits auf Ministerialebene liegen. Entschieden sei aber noch nichts.

Das dürfte inzwischen wieder hinfällig sein: Muhammed Doğan, Pressesprecher von AKP-Vize Dağ, erklärte gegenüber dem KURIER am Donnerstag, dass die Reise Dağs nach Wien abgesagt worden ist, auch die Reise nach Nürnberg sei inzwischen nicht mehr fix. Auch in naher Zukunft sei keine Reise nach Österreich geplant, so der Sprecher in Ankara.

