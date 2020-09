Nach sechs Monaten Pause: Kurz reist nach Slowenien

Austausch. Auch das ist ein Zeichen, dass die Normalität – zaghaft, aber doch – zurückkehrt. Sebastian Kurz, vor der Corona-Pandemie gerne auch der „Reisekanzler“ genannt, ist wieder auf Achse. Am Montagabend reiste Kurz nach Laibach, um am Dienstag seinen slowenischen Amtskollegen Janez Janša zu treffen. Es ist der erste bilaterale Auslandsbesuch des Kanzlers seit sechs Monaten.

Kurz und Janša wollen sich bei ihrem Treffen über aktuelle europäische Themen im Vorfeld des EU-Sondergipfels am 24. September abstimmen. Dieser sollte eigentlich im Zeichen des Ringens um die EU-Finanzen stehen, doch stehen die Staats- und Regierungschefs wegen der Krise in Weißrussland und des sich zuspitzenden Konflikts zwischen der Türkei und dem EU-Mitglied Griechenland auch außenpolitisch unter Zugzwang.

Kritik an Kurz kam gestern aus Italien. Die Fünf-Sterne-Partei hat Kurz’ Aussagen in La Repubblica gegen eine „Schuldenunion“ scharf kommentiert. Kurz zeige damit, dass er die Niederlage, die er beim EU-Gipfel erlitten habe, noch immer nicht verkraftet habe, so Tiziana Beghin, Fünf-Sterne-Delegationsleiterin im EU-Parlament.Ida metzger