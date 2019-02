Nach Parteitag-Absage: Rendi-Wagner plant "Tirol-Tag"

Bei einer Pressekonferenz führte Dornauer diesen Streit nun fort und äußerte leise Kritik am Tirol-Boykott von Rendi-Wagner. Es sei sein „Wunsch“, dass die Vorsitzende auch einmal - und nicht nur für ein paar Stunden, sondern auch über mehrere Tage - Tirol einen Besuch abstatte. Vor allem in Betrieben und Gasthäusern wäre die Anwesenheit der Parteichefin wichtig. „Das sage ich in aller Deutlichkeit“, so Dornauer.