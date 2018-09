Nach ÖGB-Vorstoß: Striktes Nein zu bezahlter Pause

Beamte haben nebst anderen Privilegien (beim Urlaub oder Arztbesuch) auch bezahlte Arbeitspausen, die obendrein zur Dienstzeit zählen.

In der Privatwirtschaft soll künftig dieselbe Pausen-Regelung greifen. Das forderte jetzt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im KURIER als Ausgleich für den 12-Stunden-Tag, der ja seit dem 1. September gilt.

Konkret will der oberste Gewerkschafter des Landes an jedem 12-Stunden-Tag zwei halbstündige, bezahlte Ruhepausen für die Beschäftigten durchboxen – die die Gesamtarbeitszeit also auf elf Stunden verkürzen. Und das möglichst rasch – sprich schon in der bereits gestarteten Herbstlohnrunde der Metallindustrie.

Bis dato wurde dort offiziell nur die Lohnforderung von plus fünf Prozent erhoben, erst kommende Woche geht es an die Detailverhandlungen. Die Arbeitgeberseite ist daher ob der Katzian-Forderung deutlich erbost. Noch dazu, da sie der ÖGB-Boss erhebt, der in Wahrheit gar nicht mitverhandelt.