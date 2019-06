Nach der Abwahl: Was wird eigentlich aus den Ministerinnen und Minister?

Der Kontrast sei schon „heftig“, schildert Ex-Bildungsminister Heinz Fassmann den abrupten Abschied von seinem Ministerleben. Von einem Tag auf den anderen geht man von einer „fremdbestimmten Hochfrequenztätigkeit in eine selbstbestimmte Entspannung“. Hatte er manchmal 20 Termine an einem Tag, sortiert der 2,03 Meter-Mann jetzt rund 20 Bücher und 50 Zeitschriften, die er aus dem Ministerium mitnahm, in seine Bibliothek ein.

Nach Pfingsten folgt dann der nächste Schritt zurück in sein altes universitäres Leben: Fassmann gibt an der Uni sein Comeback als Professor. Ein wenig Wehmut schwingt schon mit. Nicht, weil der soziale Status als Minister verloren sei („Der soziale Status ist als Professor ohnehin besser“), sondern weil „viele Projekte im Ministerium in der Pipeline waren“.