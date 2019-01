Nach dem Scheitern: Warum Frauen Männern in Führungsjobs folgen

Warum tun sich Andrea Nahles, Pamela Rendi-Wagner und nicht zuletzt Theresa May, die die Brexit-Bürde von Cameron 2016 übernommen hat, die vermeintlichen Schleudersitz-Chefposten an? „Frauen sind heute mutiger, wenn es um Troubleshooting geht. Sie sind uneitler, deswegen übernehmen sie auch schwierige Aufgaben ohne Erfolgsgarantie und haben weniger Versagensängste als Männer,“ sagt Politik-Beraterin Heidi Glück zum KURIER. Für Glück, die jahrelang an der Seite von ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel arbeitete, stellen „Frauen oftmals den wirtschaftlichen wie fachlichen Erfolg vor den persönlichen. Bei Männern ist es oft umgekehrt.“

Bauer-Jelinek beobachtet, dass Frauen „meist mehr an der inhaltlichen Herausforderung interessiert sind als an den Folgen für ihre weitere Karriere. Ich empfehle Frauen auf sich selbst zu achten.“ Worauf noch? „Dass in Top-Positionen ganz andere Spielregeln gelten. Regeln, die Buben immer noch in der Sandkiste lernen. Es geht für Frauen aber nicht darum, die Karte nicht anzunehmen, sondern sie richtig zu spielen.“