Warum der Stephansdom weniger gefährdet als Notre-Dame ist

Es sind verheerende Bilder, die die gesamte Weltöffentlichkeit am Montagabend aus Paris erreichen. "Bilder zum Weinen", wie Kardinal Christoph Schönborn in der ZiB2 sagt. Schönborn hat als Student selbst in Paris gelebt. Das Feuer habe "das Herz von Paris" getroffen. Ausgebrochen war der Brand offenbar bei Renovierungsarbeiten.

Bedenken, dass Ähnliches auch dem Wiener Wahrzeichen, das ja ebenfalls stetig renoviert wird, widerfahren könnte, konnte Schönborn aber noch am Abend zerstreuen. Anders als die Notre-Dame, hätte der Stephansdom nämlich keinen hölzernen Dachstuhl mehr.

Während der Dachstuhl der Notre-Dame zum Teil noch aus dem Mittelalter stammt, wurde jener des Stephansdoms nach dem verheerenden Brand von 1945 nämlich gänzlich aus Stahl errichtet.