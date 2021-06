Moser im U-Ausschuss: "Das ist ein Blödsinn. Das habe ich nie gesagt“

In die Gespräche Pilnaceks mit der OStA sei er nicht eingebunden gewesen. Aber es sei wohl geschaut worden, welche Staatsanwaltschaft für die Prüfung der Herstellung des Videos und für den Inhalt zuständig ist.

"War diese Online-Mitteilung Pilnaceks an die Medien also nicht mit ihm abgesprochen?“, will Krainer wissen.

"Das müssen Sie den Absender fragen“, so Moser. Der Ex-Minister wiederholt, dass ihm war es wichtig, dass die WKStA ihre Aufgabe wahrnimmt und das Bildmaterial herbeischafft. "Von Haus aus war klar, dass die WKStA die Ermittlungen durchführt", sagt Moser.

Vier Tage nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos fordert Moser einen Fehlerbericht der WKStA an. Mit einem entsprechenden Mail konfrontiert ihm die Abgeordnete Nina Tomaselli (Grüne). Moser antwortet, dass es nicht um einen Fehlerbericht der WKStA handle, sondern dieser Fehlerbericht hatte alle Staatsanwaltschaften betroffen.

WKStA zerschlagen? "Das ist ein Blödsinn“

Das war eine Konsequenz der BVT-Hausdurchsuchung, die vom Oberlandesgericht als illegal erklärt wurde. "Mit war es wichtig, dass solche Fehler nicht mehr passieren und daher wollte ich die Mängel in den Staatsanwaltschaften erheben lassen“. Außerdem sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, damit Mängel behoben werden - allerdings ohne Beteiligung der WKStA. "Warum die WKStA nicht eingebunden war, müssen Sie den Leiter dieser Arbeitsgruppe fragen“, so Moser. Zur Information: Das war der mittlerweile suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek.

Nina Tomaselli konfrontiert Moser mit einer Aussage seines ehemaligen Kabinettsmitarbeiter Roland K. Er behauptete im U-Ausschuss, dass Moser am Ende einer Besprechung rund um die Arbeitsgruppe sagte, die WKStA "zerschlagen wir“. Moser dementiert das vehement: "Das ist ein Blödsinn. Das habe ich nie gesagt.“