Vorfall in Moldau: Van der Bellen wurde von Hund gebissen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist derzeit in der Republik Moldau zu Besuch, zum Abschluss am Freitag stand gemeinsam mit der moldauischen Präsidentin Maia Sandu die Eröffnung eines Wirtschaftsforums an. Dabei kam es zu einem etwas schmerzhaften Vorfall mit dem Hund der Präsidentin.