Mögliches Sicherheitsleck bei Polizei erregt Pilz und FPÖ

FPÖ fordert Übergabe der Staatsanwaltschafts-Dokumente an Staatsanwaltschaft

Ein mögliches Sicherheitsleck in der Polizei war auch Thema in der heutigen Fragestunde im Parlament. Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) forderte "all jene Abgeordneten, die behaupten, dass Sellner vor der Razzia gewarnt worden sei und daraufhin seinen E-Mail-Verkehr mit dem Attentäter von Christchurch gelöscht habe" auf, die etwaigen Beweise den Ermittlungsbehörden vorzulegen.

"Märchen, die vollkommen ohne Substrat sind", nennt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker die Vorwürfe von Peter Pilz, "gebe es – so wie er behauptet – irgendwelche Beweise für eine angebliche Vorwarnung Sellners vor einer Hausdurchsuchung", so solle er sich "mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen und diese Beweise zu übergeben." In dieser Auseiandersetzung ging wohl unter, dass die Screenshots, auf die sich Pilz beruft, ohnehin aus dem Anlassbericht des BVTs an die Staatsanwaltschaft stammen.

Auf die gestrige KURIER-Nachfrage wollten weder Innenministerium noch Staatsanwaltschaft kommentieren, ob sie eine mögliche Vorwarnung untersuchen.